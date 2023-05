Tagesklinik, die viel Mut macht, feiert den 20. Geburtstag

Am 12. Mai hat anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Psychiatrischen Tagesklinik ein feierlicher Festakt mit Grußworten von Vorstand Konrad Kogler stattgefunden. „Die Tagesklinik war damals die erste Abteilung in ganz Niederösterreich und der Thermenregion, die ihren Betrieb außerhalb des Spitals öffnete. Der ganzheitliche Behandlungsansatz, das hervorragende Bewegungsprogramm und die hohe Patientenzufriedenheit zeichnet die Tagesklinik in Neunkirchen besonders aus. Es freut mich sehr, dass wir heute gemeinsam 20 erfolgreiche Jahre feiern können.“

Die Tagesklinik Neunkirchen ist Teil der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin des Landesklinikums Neunkirchen. Die Leitung liegt seit dem Jahr 2018 bei Christian Wunsch. Die psychiatrische Tagesklinik mit 15 Therapieplätzen ermöglicht Patienten mit psychischen Erkrankungen und psychosozialen Krisen ein optimales Betreuungsangebot bei gleichzeitigem Verbleiben in ihrer gewohnten Umgebung. Die Tagesklinik ist somit ein Bindeglied zwischen vollstationären und ambulanten Angeboten.

„Das multiprofessionelle Team vereinbart gemeinsam mit den Patienten individuelle Behandlungsziele und unterstützt mit medikamentösen und nicht medikamentösen Therapieverfahren bei der Stabilisierung und Umsetzung. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Förderung von Stärken und Kompetenzen gelegt“, so der Vorstand Christian Wunsch.

Bisher fanden ca. 4.100 tagesklinische Aufnahmen statt. 65 Prozent der Patienten benötigen somit keinen stationären Aufenthalt im Klinikum, 35 Prozent nutzen die Tagesklinik im Anschluss an die stationäre Therapie.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurde ein Impulsreferat unter dem Titel „20 Jahre Tagesklinik Neunkirchen“ von Christian Wunsch gehalten. Die von der Ergotherapie gestaltete Ausstellung mit Kunstwerken von Patienten, die im Rahmen ihrer Therapie entstanden sind, fand begeisterten Anklang.

