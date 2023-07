Männergesangsverein feierte sein 100-jähriges Bestehen

Eröffnet wurde der Festreigen mit einem Jubiläumskonzert im Gasthaus Dorfstätter, bei dem vor zahlreichen Gästen gesungen wurde. Zudem nutzte der Verein den feierlichen Rahmen, um verdiente Sänger auszuzeichnen. Fritz und Manfred Darmohray, Karl Schick, Roman Putz und Karl Reiländer durften sich über eine Ehrung freuen.

Dem großen Jubiläumskonzert folgte ein Festwochenende, bei dem Geselligkeit und natürlich Musik im Vordergrund standen. Einer der Höhepunkte war der „Bierathlon“ an dem über 20 Teams teilnahmen. Die MGV-Combo sorgte bis in die Nachtstunden, unter anderem mit Hits aus den 80ern, für gute Stimmung. Die Jubiläumsmesse am darauffolgenden Tag wurde von der Würflacher Septime gestaltet. Beim anschließenden Frühschoppen unterhielten die Trachtenkapelle Hassbach-Penk-Altendorf sowie „Saitenblech“.