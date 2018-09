Die Gründung einer Rot Kreuz-Ortsstelle in Neunkirchen geht auf das Jahr 1938 zurück. Am Sonntag, also 80 Jahre später, wurde dieses Jubiläum gebührend gefeiert.

Das Team rund um Bezirksstellenleiter Günther Hecher, Geschäftsführer Horst Willesberger und Kommandantin Ilse Pilshofer konnte eine Vielzahl von Ehrengästen zu den Feierlichkeiten, die mit einem Gottesdienst starteten, begrüßen, etwa Rot Kreuz NÖ-Präsident Josef Schmoll, Landesrettungskommandant Werner Kraut, die Abgeordneten Andrea Kahofer, Hermann Hauer und Christian Samwald, Bürgermeister Herbert Osterbauer und viele mehr.

Auch ein Fahrzeug wurde im Rahmen der Feierlichkeiten in den Dienst gestellt. Die Patenschaft für das neue Auto übernahm Seebensteins Bürgermeisterin Marion Wedl.

Mehr zu den Feierlichkeiten und zahlreiche Bilder findet ihr in der nächsten NÖN-Printausgabe!