Neunkirchner Architekt feierte Berufs-„Runden“

Es ist ein Arbeitsjubiläum, das man nicht jeden Tag erreicht. Im Rahmen einer kleinen Feier im Bürogebäude der Rudischer & Panzenböck Architektur GmbH im MSC-Center „am Spitz“ überreichte der Landes- und Bundesinnungsmeister der Wirtschaftskammer, Robert Jägersberger, dem Jubilar eine Urkunde für die ununterbrochene 30-jährige selbstständige und pflichtgetreue Ausübung.

„In der Bauwirtschaft 30 Jahre selbstständig zu sein ist eine Seltenheit – fast ein Methusalem-Alter. Da gibt es nicht viele davon“, lobte Jägersberger das „Geburtstagskind“.

Martin Panzenböck trat vor mittlerweile 40 Jahren in das Berufsleben ein und ist seit 30 Jahren selbstständig tätig. Im Jahr 2000 wurde das Architekturbüro Rudischer & Panzenböck in Neunkirchen gegründet, heute umfasst es 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Projekte wie das MSC-Center, das Mediashop-Headquartier in Neunkirchen, das Haydn-Konservatorium in Eisenstadt oder das Kulturprojekt in Pengzhou, Sichuan in China zählen zu den Highlights der Arbeiten der letzten Jahre.

Aktuell wird das mit den Gemeinden Neunkirchen und Natschbach entwickelte Projekt „Gartenstadt“ umgesetzt. Obwohl die Pensionierung noch in weiter Ferne ist, hat der Jubilar mit Sohn Baumeister Philipp Panzenböck bereits die Weichen für die Zukunft gestellt. Seit März wirkt er als dritter Geschäftsführer im Unternehmen mit.

