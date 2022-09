Pfarre Ober-Aspang feierte 70. Jubiläum

Der Wunsch nach einer eigenen Pfarre in Oberaspang währte lange. Schon in den 1780er Jahren gab es erste Bestrebungen für eine Teilung von Ober- und Unteraspang – Realität wurde sie aber erst 1949 mit Errichtung der Expositur Oberaspang. Am Neujahrstag 1951 schließlich wurde die Pfarre selbstständig.

Dieses Jubiläum stand beim großen Pfarrfest am Sonntag aber nicht alleine im Mittelpunkt – mit Corona-bedingter Verspätung wurde auch das 30-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Jan Schaffarzyk begangen, der seit 2008 die Geschicke in Oberaspang lenkt, mittlerweile aber auch die Pfarre in Unteraspang betreut.

Ein Jubiläum sei Gelegenheit, etwas „zu erfrischen“, stellte der Geistliche in seiner Predigt fest, etwa „den Glauben“, aber auch „die Pfarre, die Gemeinschaft“. Ebendiese hatte am Sonntag auch den festlichen Rahmen der Feierlichkeiten gestaltet, denen auch der Regen keinen Abbruch tat. In der Kirche ist noch in den kommenden Wochen eine Ausstellung über die Geschichte der Pfarre Oberaspang zu sehen.

