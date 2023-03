Raiffeisen-Bankstelle Grafenbach feiert 130. Geburtstag

Bis auf den letzten Platz war der Pfarrsaal der Gemeinde Grafenbach-St. Valentin gefüllt. Die Raiffeisen Region Wiener Alpen lud zur Mitgliederversammlung, in deren Rahmen auch das 130-Jahr-Jubiläum der Bankstelle Grafenbach-St. Valentin gefeiert wurde.

Nach einigen Formalitäten und der Wahl der Regionalrätinnen und Regionalräte warf man einen Blick in die Zukunft der Bank. Und diese bringt viele neue Projekte mit sich. So werden in Gloggnitz und Pitten sogenannte Wohntraumcenter eingerichtet. Hier erhalten Kundinnen und Kunden nicht nur banktypische Beratungen zu Finanzierungs- oder Versicherungsfragen, sondern auch zu dem verschiedensten Bereichen rund ums Thema Wohnen.

Zahlreiche Anekdoten und Informationen gab es zu hören, als Christoph Lehr über das Geburtstagkind, die Bankstelle Grafenbach, sprach. Diese feiert nämlich ihr 130-jähriges Bestehen.

