Jubiläum „Urhof 20“: 15 Jahre Kunst im Ex-„Arbeiterheim“

Einst als „Urhof 20“ gestartet, nennt sich die Kulturstätte heute vorwiegend „Kunsthaus“. Foto: Kunsthaus am Schneeberg

D as als „Urhof 20“ bekannt gewordene Haus für Performancekunst in Grünbach am Schneeberg feiert – nach etlichen Höhen und Tiefen – halbrundes Jubiläum.

„Dieses Haus darf man nicht verfallen lassen!“ Mit diesem Gedanken über das einstige, lange leerstehende „Arbeiterheim“ im Herzen Grünbachs begann 2008 die Geschichte des „Urhof 20“. Initiiert von Künstlerin Bea von Schrader, durchlebte die „Keimzelle für innovative Kunstproduktion“ viele Höhen und Tiefen – etwa, als aufgrund der dringend nötigen Dachsanierung kurzzeitig sogar das völlige Aus im Raum stand. Nun aber hat die Kunststätte tatsächlich ein neues Dach – und feiert das 15-jährige Jubiläum. „Das Dach war ein großer Unsicherheitsfaktor, bei jedem Sturm sind Ziegel geflogen“, erinnert sich Bea von Schrader an die langwierige Geschichte zurück. Mit Fördermitteln von Bund, „ecoplus“, Land, Gemeinde und dem Verein konnte das Mammutprojekt aber gestemmt werden. Und mithilfe der Firma „Baumit“ erhielt auch die Fassade im Süd- und Westbereich einen völlig neuen Anstrich. Bea von Schrader steht auch selbst auf der Bühne. Foto: Sabine Pata Von Schrader, die bei den Veranstaltungen im „Kunsthaus“ auch selbst auf der Bühne steht, sieht das Haus als „unglaubliche Inspirationsquelle“, wie sie sagt: „Diesen großartigen Raum gilt es zu erhalten.“ Weshalb ihr auch vorschwebt, im „Kunsthaus“ ein Gästehaus einzurichten, wo Kunstschaffende kurzzeitig leben können. Dass trotz der 15-jährigen Geschichte nicht alle im Ort etwas mit dem „Kunsthaus“ anfangen können, weiß auch von Schrader. Mit dem Verbinden von Bekanntem und Außergewöhnlichem versucht man, Interesse zu wecken: „Bei manchen gibt es eine Hemmschwelle. Aber wir haben gezeigt: Wir meinen es ernst!“