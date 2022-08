Würflachs Ortschef Franz Woltron seit zehn Jahren im Amt

Werbung

„Die positiven Momente und Erfahrungen überwiegen bei weitem!“ So blickt Bürgermeister Franz Woltron gegenüber der NÖN auf seine bisherige Amtszeit zurück. „Vor allem der fast tägliche Kontakt, die Gespräche mit den Bürgern, sind auch ganz persönlich ein großer Gewinn für mich.“

Besondere Highlights seien die Feste in Kindergarten und Schule oder die Gratulationsfeiern mit den älteren Mitbürgern. Sie gehörten zu den schönsten Momenten in seinem Amt: „Da ist es eine tolle Sache, wenn man Bürgermeister ist.“

Dass das Politikerleben auch enttäuschende Momente mit sich bringt, weiß auch Woltron: „Politiker sind auch nur Menschen“, meint er, „man muss nicht alles aushalten, besonders, wenn es ins Persönliche geht!“

Während seiner Amtszeit kann er auf eine Reihe großer Projekte für die Gemeinde zurückblicken:

Den geplanten Neubau der Volksschule : Hier gehe es ihm um das Gesamtziel: Kindergarten, Volksschule, Hort und Musikschule sollen die Lebensqualität der Familien erhöhen.

Die „WellnessWelt “ auf dem Areal des ehemaligen Terassenbades: Sie führte zum Teil auch im Gemeinderat zu erheblichen Konflikten. „Im Rückblick würde ich heute eine Bürgerbefragung darüber machen“, zieht Woltron Resümee.

In der Johannesbachklamm sei es ihm wichtig, einen Kompromiss zwischen dem „Wandererlebnis Würflach“ und der Erhaltung eines normalen Dorflebens möglich zu machen.

Erneuerbare Energie ist ein Schwerpunkthema für den Ortschef. Hier sei bei den Photovoltaikanlagen in der „WellnessWelt“, dem Bauhof und dem Musikerheim schon vieles geschafft und noch einiges geplant.

„Ich will aktiv mitgestalten“, sagt Woltron über seine Motivation für 15 Jahre Gemeindearbeit, zehn davon als Bürgermeister: „Ich will die Dinge in die Hand nehmen!“

„Ich bewundere die große Energie und Geduld des Bürgermeisters. Er hört nie auf, über Probleme zu diskutieren und mit den Menschen zu reden. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wie er es schafft, trotz komplexer Probleme eine Gesprächsbasis und einen guten Konsens zu finden.“

Walter Mayer, Obmann ÖVP

„Ich schätze den korrekten Umgang mit Franz Woltron, besonders im Zusammenhang mit den großartigen, bereits umgesetzten oder kurz vor der Umsetzung stehenden Photovoltaikprojekten. Ich hoffe, dass auch in den kommenden Jahren Geld in die Hand genommen wird, um im Bereich Klimaschutz und alternative Energieformen alle Möglichkeiten auszuschöpfen.“

Roland Reiter, Obmann Bürgerliste

„Wir gratulieren dem Bürgermeister zum Zehn-Jahres-Jubiläum. In dieser Zeit haben wir gemeinsam einige Projekte positiv umsetzen können. Für die Zukunft erwarten wir uns ein besseres demokratisches Miteinander. Hier gibt es sicherlich Verbesserungspotenzial.“

Christian Schwendinger, Vorsitzender SPÖ

