Vorbereitungen für Neunkirchner Bezirksfest laufen

Heuer feiert das Land Niederösterreich seinen 100. Geburtstag. Und mit ihm laden alle Bezirkshauptstädte zu einer Geburtstagsparty der Superlative. In Neunkirchen wird sich von 25. bis 26. Juni die Innenstadt zu einer riesigen Bühne verwandeln.

„Es gibt Programmpunkte aus den vielseitigsten Bereichen. Es ist für jeden Geschmack sowie für Jung und Alt etwas dabei“, freut sich ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer auf den Eventreigen und verweist auf eine langwierige und intensive Vorbereitungsarbeit.

Inoffiziell gestartet wird aber in Neunkirchen bereits einen Tag früher, wenn am Donnerstag wieder der traditionelle Firmenlauf über die Bühne geht. Mit Start und Ziel am Hauptplatz. Auch ein entsprechendes Rahmenprogramm und eine Bewirtung wird es geben.

Am Samstag von der Früh bis spät in die Nacht

Offizieller Start der Feierlichkeiten ist dann am Freitag, 24. Juni. Bis 21 Uhr laden die Betriebe erstmals nach langer Pause wieder zu einer langen Einkaufsnacht. Verbunden ist das Shoppingerlebnis auch mit einem Gewinnspiel. Um 19 Uhr gibt es ein Galakonzert der „Amici del Belcanto“ unter dem Titel „Musik ist eine heilige Kunst“ in der Stadtpfarrkirche.

Am Samstag wird Programm von 10 bis 18 Uhr geboten. Im Zentrum steht dabei die Bühne am Hauptplatz: Einmarsch und Vorführungen der Musikvereine, Präsentation der Faschingsgilde oder des Kneipp Aktiv Clubs sind nur einige der vielen Programmpunkte. Ab 19 Uhr findet eine Mostprämierung mit Produkten der Obst-Most-Gemeinschaft Bucklige Welt statt und um 19.30 Uhr werden die Partyband „Soundsturm“ und die legendären Lokalmatadoren von „Young, Strong, Healthy – Allstars“ aufspielen.

Dieser Tag wird auch ganz im Zeichen des Sports stehen. Auf der Sportanlage präsentieren sich diverse Vereine und laden natürlich zum Mitmachen ein: Fußballverein, Judoklub, Golf, Kegeln und vieles mehr warten auf die Besucher.

Den Festreigen beschließt am Sonntag um 10 Uhr ein festlicher Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche, der musikalisch vom Kirchenchor und den Männergesangsvereinen aus Grünbach, Sankt Egyden und Puchberg umrahmt wird. Um 11 Uhr heißt es dann Frühschoppen mit dem 1. Neunkirchner Musikverein am Hauptplatz. Durch das Programm führt der bekannte ORF NÖ-Radiomoderator Tom Schwarzmann.

Dabei werden auch zahlreiche Volkstanzgruppen ihr Können präsentieren. Um 14 Uhr findet die große Schlussverlosung der langen Einkaufsnacht statt und um 15 Uhr wird mit einem letzten „Happy Birthday“ an das Land der Festreigen ausklingen.

