Zusammenlegung

Im Jahr 1967 haben die Gemeinden Warth, Kirchau, Steyersberg und Haßbach beschlossen, zusammen eine große Gemeinde zu werden. Lediglich in Steyersberg gab es bei der Abstimmung im Gemeinderat zwei Gegenstimmen.

Amtsstunden

Die Amtsstunden wurden in der ein oder anderen Gemeinde in der damaligen Zeit an „außergewöhnlichen“ Plätzen abgehalten. So wurden beispielsweise in Kirchau die Amtsstunden im Gasthaus Gauss über die Bühne gebracht. Auch in Hassbach wurden Gemeindeangelegenheiten oft im Gasthaus Grill oder gar gleich zu Hause besprochen. In Steyersberg traf man sich sowieso gleich im Haus des Bürgermeisters, der alle Unterlagen bei sich hatte, denn damals gab es kein Gemeindeamt.