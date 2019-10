Als alle Kämpfer des österreichischen Judoteams bereits am Boden lagen und der Traum von einer Medaille erloschen war, kämpfte Polleres noch verbissen um Bronze. Niemand außer ihr schaffte es, in einen Medaillenkampf zu kommen. Damit war Polleres das Aushängeschild des ÖJV.

Fulminant startete bereits der Auftakt für die Wimpassingerin. Zum einen, weil die Gegnerin in Runde eins, die im Olympia-Ranking auf Platz zwei liegende Kanadierin Kelita Zupancic war (Polleres auf Rang sechs). Zum anderen aber auch, weil Polleres nach Wazaari (Halbpunkt) siegen konnte.

Das war somit ein ordentlicher Schub an Selbstvertrauen für kommende Aufgaben: Im Achtelfinale erwartete die JCW-Athletin ihre ungarische Dauerrivalin Szabina Gercsak. Polleres konnte einen Schulterwurfversuch kontern und in Folge Gercsak mit einem Würgegriff zur Aufgabe zwingen. Es ging ausnahmslos weiter mit den harten Brocken: Olympia- und WM-Dritte Sally Conway aus Großbritannien, Polleres noch bestens bekannt, besiegte diese nicht zuletzt beim WM-Bronzekampf in Tokio 2019. Doch Polleres revanchierte sich und stand im Semifinale. Dort scheiterte sie an der Niederländerin van Dijke.

Im Bronzekampf gegen die Kroatin Barbara Matic lag Polleres lange Zeit mit 2:1 zurück. Es schien einfach kein Mittel gegen die starke Südeuropäerin zu geben. In den letzten zwei Kampfminuten zündete sie jedoch den Turbo und katapultierte Matic mit hohem Bogen über ihre eigene Schulter – Ipponsieg und Bronze. Aaron Fara blieb ohne Kampferfolg.