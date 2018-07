Der Grunddurchgangssieger behielt am Samstagabend in einem spannenden Finale gegen cafe+co Wien vor eigenem Publikum mit 8:6 die Oberhand. Wimpassing gelang das Kunststück, in der Premierensaison in der Bundesliga gleich den Titel zu holen.

"Wir sind überglücklich, den Meistertitel im ersten Anlauf geschafft zu haben. Die Mädels haben alles gegeben, unser Teamgeist stand über allem", sagte Wimpassing-Coach Adi Zeltner. Lisa Grabner, Tina Zeltner, Michaela Polleres und Sarah Mairhofer gewannen für die Niederösterreicherinnen im Finale je zweimal. Zuvor hatte es für den neuen Champion im Halbfinale einen klaren 11:3-Sieg gegen Titelverteidiger Judoteam Shiai-Do gegeben.