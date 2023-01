"SoWo" Neunkirchen bekommt eine neue Bleibe

Nach 32 Jahren war es für den Verein „Soziales Wohnhaus Neunkirchen“ („SoWo“) an der Zeit, das Gebäude in der Wiener Straße 34 zu kaufen oder sich einen anderen Standort zu suchen. Das Haus zu kaufen scheiterte am Vermieter. Letztendlich fand man eine neue Bleibe, ein circa 120 Jahre altes Haus in der Schubertstraße 13.

Aufgrund des fehlenden Standards war man gezwungen, ein neues Haus zu finden. Das Land Niederösterreich gab für ein weiteres Wohnen in der Wiener Straße keine Zustimmung mehr. „An diesem Standort bekamen wir keine Genehmigung mehr für den Betrieb einer Kinder- und Jugendeinrichtung“, schildert „SoWo“-Leiterin Daniela Leinweber gegenüber der NÖN. „Das Haus hätte dementsprechend adaptiert werden müssen, was mit dem Anwesen auch gegangen wäre, nur der Vermieter wollte uns das Gebäude nicht verkaufen“, erklärt sie den jetzigen Standortwechsel.

Zehn Zimmer für Jugendliche geplant

Beim zukünftigen Haus – der Kaufvertrag wurde am 23. Jänner unterschrieben – ist geplant, dass nur die Außenmauern bestehen bleiben und ein weiterer Stock aufgesetzt wird. Im Erdgeschoß werden sich unter anderem Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Garderobe, Teambüro und Schlafzimmer für den Nachtdienst befinden. Im Obergeschoss sind für die Jugendlichen zehn Einzelzimmer, zwei WCs und Bäder sowie eine Dachterrasse geplant.

Die Kosten belaufen sich inklusive Hauskauf auf 1,2 Millionen Euro. Finanziert wird das Großprojekt über einen Kredit. Für die „SoWo“-Geschäftsführer Markus Heissenberger und Daniela Leinweber beginnt jetzt die Arbeit. „Ansuchen für Projektförderungen und für einen Annuitätenzuschuss sind die ersten behördlichen Schritte. Wir hoffen auch auf eine Zusammenarbeit mit ‚Licht ins Dunkel‘“, so Markus Heissenberger.

Nach Fertigstellung – geplant sei diese für Ende 2024 – ist das Heim noch nicht eingerichtet. Heissenberger und Leinweber wollen auf viele lokale Unternehmen zugehen und um deren Mitarbeit bitten. Vom Land erwarte man sich nicht viel Unterstützung, da der Verein ein privater ist, wie betont wird.

An ein Aufgeben des „SoWo“-Projektes haben die beiden Geschäftsführer nicht gedacht – denn ihre Arbeit fruchte, heißt es. In den 33 Jahren konnte über 600 Jugendlichen geholfen werden. „Je länger die jungen Menschen bei uns sind, desto sicherer und stabiler ist ihre Zukunft. Denn jeder einzelne Lebensweg, den wir hier positiv beeinflusst haben, ist all die Anstrengungen wert“, zeigen sich die beiden Verantwortlichen überzeugt.

