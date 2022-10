Raum für Bewegung am Ternitzer Hans-Czettel-Platz

Es war ein Konflikt der Generationen, der zur neuen Bewegungsarena am Ternitzer Hans-Czettel-Platz führte. Vergangenen Samstag konnte der erste Bauabschnitt, ein Bereich für Ballspiele, eröffnet werden.

„Jeden Tag, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre und an dem Platz vorbeikomme, ist hier etwas los.“

Jeannine Schmid

Und das Ergebnis kann sich zur Freude der Jugend, der Eltern aber auch der Anrainer sehen lassen: Neben einem großzügigen Basketballplatz steht den Kids künftig auch ein Kunstrasenplatz zum Fußballspielen zur Verfügung. „Jeden Tag, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre und an dem Platz vorbeikomme, ist hier etwas los. Das freut mich natürlich ganz besonders“, so SPÖ-Jugendstadträtin Jeannine Schmid, die in dieses Projekt besonders viel Einsatz steckte. Umgesetzt wurde die neue Bewegungsarena aber auch mit der Hilfe von „NÖ.Regional“ und deren Beraterin Heidemarie Brandstätter.

„Wir haben es geschafft, verschiedenste Jugendgruppen unter einen Hut zu bringen.“

„Wir haben es geschafft, verschiedenste Jugendgruppen unter einen Hut zu bringen. Alle haben zusammengearbeitet“, freut sich Brandstätter, die auch betont, dass dies das erste in die Tat umgesetzte Projekt der Stadterneuerungs-Offensive in Ternitz ist. Kostenmäßig schlug sich die erste Bauphase mit rund 200.000 Euro zu Buche.

In einem zweiten Schritt sollen auf dem Areal ein Skate-Bereich sowie Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. „Das wird in der Gemeinderatssitzung im Frühjahr beschlossen und dann kann es losgehen“, freut sich Brandstätter auf die Fertigstellung.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.