Zehn Jahre ein Anker für Jugendliche in Not

„Nachdem das 10-jährige Jubiläum aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant im Mai stattfinden konnte, haben wir endlich am 14. September nachgefeiert”, freut sich die langjährige fachliche Beraterin der Jugendberatungsstelle Ines Zsutty. Bereits seit zehn Jahren ist die Einrichtung eine wichtige Anlaufstelle für junge Menschen zwischen 12 und 20 Jahren und bietet ihnen einen sicheren Ort – kostenlos und auf Wunsch anonym. Zum gebührenden Anlass versammelten sich im „Kuckuck“-Gastgarten insgesamt 65 Gäste, um auf die exzellenten Erfolge der Jugendberatung zurückzublicken und mit alkoholfreien Getränken anzustoßen.

Feiern und Positives bewirken

Feiern und gleichzeitig Positives bewirken: Im Rahmen der Veranstaltungen haben die Anwesenden eine so genannte „stille Aktion” durchgeführt. Dabei wurden Kunstwerke der Schülerinnen und Schüler der Volksschule Gloggnitz und der Mittelschulen Neunkirchen versteigert. „Die Schulen haben für uns Kunstwerke zu den Themen ,Gefühle' und ,Jugend gestern, heute und morgen' erstellt. Die Gäste haben dann geheime Gebote in einem Kuvert abgeben. Jene, die das höchste Gebot gemacht haben, konnten das jeweilige Bild versteigern”, erklärt Zsutty. Als Mindestgebot waren 50 Euro angegeben. Das Geld, das dabei zusammenkommt, soll in Workshops an Schulen investiert werden. „Im Moment ist es so, dass die Kosten, die entstehen, von manchen Schulen nicht tragbar sind. Deshalb sammeln wir mit dieser Aktion Geld, um kostengünstige und kostenfreie Workshops anbieten zu können”.

2.500 Beratungsgespräche in zehn Jahren

Das Team der Beratungsstelle konnte seit dem Bestehen der Einrichtung große Erfolge erzielen, doch der Weg war kein Einfacher. „Am Anfang ging es sehr stark darum, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, damit die jungen Leute überhaupt wissen, dass es uns gibt“, so Zsutty. Inzwischen seien die Jugendlichen über die Anlaufstelle informiert und nehmen das Angebot gerne an: Insgesamt haben in den vergangenen zehn Jahren fast 2.500 Beratungsgespräche stattgefunden. Zusätzlich hat es 10.300 weitere Kontaktpunkte gegeben – darin sind Workshops, Schulinfotouren und weitere Veranstaltungen inkludiert. „Sie tauschen sich untereinander aus und schicken sich gegenseitig zu uns, wenn sie Bedarf haben“. Aktuell nehmen vor allem Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren das Angebot in Anspruch.

Das jubs-Team, v.l.n.r. mit Obfrau Kathrin Weninger, Sabine May, Mike Bischof-Horak und der fachlichen Leiterin Ines Zsutty. Foto: Busy Shutters, Thomas Schmoll (Busy Shutters)

Statistische Daten zeigen: Drei Viertel der Jugendlichen in Beratung sind Mädchen. Um das Angebot für betroffene junge Frauen weiter auszubauen, wurde im Rahmen der Jugendberatung das „Projekt Bauchgefühl“ vorgestellt. Hierbei geht es in erster Linie um die Beratung sowie die Begleitung schwangerer Mädchen und junger Frauen. „Es ist ein großes Herzensprojekt, für das wir den Bank Austria Sozialpreis gewonnen haben“, freut sich die Beraterin.

„So schwer manche Geschichten hin und wieder lasten, so schön ist es dann zu sehen, welche Schritte die Jungen gehen“, berichtet Zsutty. Das jubs Neunkirchen blickt in eine vielversprechende Zukunft – und wird sich noch viele weitere Jahre für die nächste Generation einsetzen.