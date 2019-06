Im Rahmen der Neunkirchner Kammermusiktage Neunkirchens messen die begabtesten Streicher zwischen 14 und 19 Jahren ihr Können gemeinsam mit Profis an den großen Werken der klassischen Literatur.

Das Konzert des Neunkirchner Kammerorchesters findet am Freitag, 14. Juni, 19.30 Uhr, in der Evangelischen Stadtpfarrkirche statt. Am Programm stehen, neben Werken von Vivaldi und Rachmaninoff, die 39. Sinfonie von Joseph Haydn und Mozarts Violinkonzert in G-Dur.

Karten gibt es in allen Filialen der Sparkasse und an der Abendkasse.