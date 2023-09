Jugendgefängnis-Zukunft: Arbeitsbericht liegt bis Monatsende auf

Welchen Schwerpunkt wird die Justizanstalt in Gerasdorf (Gemeinde St. Egyden am Steinfeld) künftig haben? Seit der Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Ausrichtung des derzeitigen Jugendgefängnisses steht diese Frage im Raum. Via ORF und NÖN hatte Bürgermeister Wilhelm Terler (ÖVP) zuletzt Druck auf das Justizministerium ausgeübt, eine baldige Entscheidung über das Haus zu fällen. Denn, so Terler: Die Expertenkommission sei zu dem Vorschlag gelangt, in Gerasdorf einen Normalvollzug einzurichten und die Jugendlichen nach Wien-Simmering zu verlegen. Der Forderung nach einer schnellen Entscheidung hatte sich dann auch die örtliche FPÖ angeschlossen.

Bitten, die im Ministerium vorerst nicht erhört werden. Auf Anfrage der NÖN, wann mit einer Entscheidung von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) zu rechnen sei, heißt es: „Der finale Entwurf des Arbeitsberichtes ist seitens der Generaldirektion für den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen fertiggestellt und liegt bis Ende September bei den Expertinnen und Experten der Arbeitsgruppe zur allfälligen Stellungnahme auf.“