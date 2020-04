Auch in den Pflegeeinrichtungen musste man sich auf die Suche nach Mundschutzmasken machen - bis jetzt. Die Justizanstalt Schwarzau am Steinfeld nähte Masken für die Einrichtungen in Gloggnitz und Scheiblingkirchen. Für die Organisation zeichnet sich Anna Neuhauser verantwortlich.

"Da die wenigen derzeit aus China gelieferten Mundschutzmasken extrem überteuert und von teilweise sehr schlechter Qualität sind, sind wir überaus glücklich, dass wir so hochwertige, handgenähte Einzelstücke erhalten. Das zeigt von großem Zusammenhalt und Unterstützungsbereitschaft über die Gemeindegrenzen hinaus", freut sich Anita Koller, Direktorin vom Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen.