Benjamin Seiser als neues JVP-Bezirkssprachrohr für junge Anliegen

„Ich freue mich, dass der neue JVP-Bezirksobmann Benjamin Seiser einen frischen Wind in die Junge Volkspartei in unserem Bezirk bringt. Unsere Jugend ist unsere Zukunft, sie verdient gerade deswegen eine starke Stimme“, so ÖVP-Landtagsabgeordneter und Bezirksparteiobmann Hermann Hauer am Bezirksjugendtag der Jungen Volkspartei Neunkirchen.

Benjamin Seiser, der ebenfalls als JVP-Ortsgruppenobmann in Neunkirchen fungiert, hat große Ziele: „Wir haben viel vor in Neunkirchen, insbesondere wollen wir mit zahlreichen Jungen ins Gespräch kommen. Denn für uns als JVP ist klar: Wir sind die starke Stimme für die jungen Anliegen. Wer aber deutlich sprechen will, muss vorher aufmerksam zuhören. Unsere Hand ist ausgestreckt an alle, die für unseren Bezirk anpacken wollen.“

Verknüpft wurde die Neuwahl gleich mit der landesweiten Sommertour der Jungen ÖVP. „Es ist uns ein großes Anliegen, unsere JVPlerinnen und JVPler in ihrer Arbeit für ihre Region zu unterstützen sowie direkt und unmittelbar die Stimmung vor Ort zu erleben“, so JVP NÖ-Landesobmann Sebastian Stark und JVP NÖ-Landesgeschäftsführer Anthony Grünsteidl, die gleichzeitig dem scheidenden Obmann Sakiri für seinen Einsatz dankten.