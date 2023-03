Fachschule Warth hat neue Käsebotschafterin

Die Ausbildung zum Käsesommelière dauert insgesamt ein Jahr. Im Rahmen des Diplom-Lehrgangs werden Kenntnisse über nationale und internationale Käsespezialitäten, deren Produktion, Verarbeitung, Präsentation und Verkostung vermittelt.

Der Lehrgang kann auch berufsbegleitend gemacht werden. Durchgeführt wurde dieser von der Abteilung „Schule“ des Landes Niederösterreich in Kooperation mit der AMA-Marketing. Ein Teil der Ausbildung fand auch an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien sowie in ausgewählten Praxisbetrieben statt.