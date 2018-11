Beim bunten Finale der diplomierten Käsekenner/innen in St. Johann in Tirol traten 42 Kandidaten und Kandidatinnen von 21 Schulen gegeneinander an. Dabei galt es, einen theoretischen Test, eine Verkostung und eine Präsentation zu absolvieren. Dass die Konkurrenz dabei groß ist, lässt sich denken. Schließlich nominieren die teilnehmenden Schulen alle ihre besten Schülerinnen und Schüler der Ausbildung zum diplomierten Käsekenner/Käsekennerin für die österreichweite Challange.

Die beiden Semmeringer Schülerinnen konnten dabei ihre Schule ausgezeichnet vertreten: Die beiden Expertinnen glänzten mit ihrem Know-How und zeigten tolle Leistungen, was ihnen jeweils eine Silbermedaille einbrachte.

Außerdem gab es für die Tourismusschulen Semmering eine Ehrenurkunde der AMA, die den Wettbewerb unterstützt und veranstaltet. Denn sie sind die einzige Schule, die in den letzten 10 Jahren jeweils das Finale des Wettbewerbes erreichen konnte.

Fachvorstand Thomas Gasteiner und Direktor Jürgen Kürner gratulierten und freuten sich mit den Preisträgerinnen und über die Ehrenurkunde: „Es ist natürlich sehr erfreulich, wenn unsere Schülerinnen so großartig abschneiden und die Wirtschaft die Leistung der Schulen anerkennt!“