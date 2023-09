Fünf Tote durch Listerien: Prozess wird im November fortgesetzt

Mit gesenktem Kopf, die Hände in den Schoß gelegt, fast schon demütig, nahm der 39-Jährige am Mittwochvormittag vor der Richterin Platz. Beim ersten Mal hatte der Mann noch gefehlt: Letztlich krankheitsbedingt entschuldigt, musste der Prozess rund um Listerienfälle in der früheren Käserei Gloggnitz damals vertagt werden. Wie im Vorfeld erwartet, bekannte sich der Mann „nicht schuldig“.

Die mittlerweile geschlossene Käserei Gloggnitz. Foto: Gerhard Brandtner

Insgesamt fünf Todesfälle sowie sechs (teils schwere) Erkrankungen sollen in Verbindung mit der Käserei Gloggnitz stehen, die mit Beschluss vom 12. April diesen Jahres geschlossen wurde. Zuvor hatte der Betrieb zum bereits zweiten Mal Insolvenz anmelden müssen. Der Angeklagte - früherer Geschäftsführer der Käserei - muss sich wegen grob fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verantworten. Konkret soll der Mann Hygienebestimmungen nicht eingehalten, vom Lebensmittelinspektor aufgetragene Mängelbehebungen nicht durchgeführt und Geräte nicht instandgehalten haben, so die Staatsanwaltschaft.

Die Brücke zwischen dem unbescholtenen Angeklagten und den traurigen Ereignissen ist nicht nachvollziehbar. Elmar Kresbach, Verteidiger

Dementsprechend bezeichnete Staatsanwältin Silke Pernsteiner den Fall als „ganz besonders tragisch“, hätten die Listerienfälle schließlich fünf Menschenleben gefordert. Verteidiger Elmar Kresbach sprach zwar ebenso von einer „furchtbaren Geschichte“, zog aber das „wackelige Konstrukt“ in Zweifel: „Die Brücke zwischen dem unbescholtenen Angeklagten und den traurigen Ereignissen ist nicht nachvollziehbar!“

Der Angeklagte, geboren in Serbien, sprach schließlich von seiner beruflichen Tätigkeit vor Eröffnung der Käserei. 13 Jahre lang sei er bei einer fleischverarbeitenden Firma tätig gewesen, ehe er selbst eine Fleischerei kaufte und sie in eine Molkerei umwandelte. Hygieneprobleme, von denen in den Kontrollergebnissen zu lesen ist, stellte der Mann in Abrede. Lediglich Schwierigkeiten mit den Maschinen habe es gegeben, so der Angeklagte sinngemäß.

Nach Verzehr sitzt Mann im Rollstuhl

Zu Wort kamen im Laufe des ersten Prozesstages auch Personen, die nach dem Verzehr teils schwer erkrankten. Etwa ein früherer Bauarbeiter, der nur mehr mithilfe einer Sonde ernährt werden kann. Er habe keine Vorerkrankungen gehabt und sei äußerst sportlich gewesen, so die Ausführungen des Mannes sowie des Privatbeteiligtenvertreters. 2020 sei er krank geworden, habe an Fieber und Durchfall gelitten und sei schließlich ins Spital gekommen, schilderte der Mann. Heute sitzt der 44-jährige frühere Eisenflechter im Rollstuhl.

Schwarzes T-Shirt, Jeanshose, gesenkter Blick: So präsentierte sich der Angeklagte vor Gericht. Foto: Philipp Grabner

Befragt wurden schließlich auch eine 73-Jährige, die nach dem Verzehr einer Semmel ins Krankenhaus eingeliefert werden musste sowie die Witwe eines 54-jährigen Mannes, der Ende 2021 an einer Listerien-Erkrankung verstarb. Direkter Zusammenhang zu den Produkten der Käserei konnte in den Zeugenaussagen zwar keiner hergestellt werden, doch sei es „eindeutig“, dass der entsprechende Listerienstamm aus der Käserei Gloggnitz stamme, so die Staatsanwältin.

Tote Ratte im Kaffeeautomat

Schließlich nahm auch eine frühere Büromitarbeiterin der Käserei vor der Richterin Platz, die in den Jahren 2018 und 2019 dort beschäftigt war - zunächst im Ausmaß von 20 Stunden, danach lediglich für fünf Stunden. Ob sie tatsächlich nur fünf Stunden dort gearbeitet habe, wollte die Richterin wissen. „Nein, es waren mehr“, erklärte sie - der Rest habe „schwarz“ ausbezahlt werden sollen, so die Erklärung.

Sie wollten nichts mehr liefern, weil wir nicht bezahlt haben. Frühere Büromitarbeiterin der Käserei

Die Produkte der Käserei selbst bezeichnete sie als „top“, sie habe sie auch selbst oft gegessen, beteuerte die Frau. Andererseits habe sie im Betrieb auch eine tote Ratte im Kaffeeautomaten gesehen. Und: Der Betrieb geriet verstärkt in finanzielle Turbulenzen. „Sie wollten nichts mehr liefern, weil wir nicht bezahlt haben“, erklärte die Frau etwa über einen Milchlieferanten.

Rund zehn Zeuginnen und Zeugen sowie ein Sachverständiger werden nun für den zweiten Prozesstag erwartet - dieser soll am 23. November stattfinden. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mann bis zu drei Jahre Haft.