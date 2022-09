Käserei gibt es seit 2017, im Vorjahr mit Konkurs gekämpft

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Ziel unseres Unternehmens ist der Erhalt einer Tradition. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass die Qualität unserer Produkte immer oberste Priorität haben muss“, erklärte damals Ivan V. seine Vision. Er wird auch im aktuellen Auszug des Firmenbuchs noch als Geschäftsführer genannt.

Seine Produkte fanden sich nach der Eröffnung in renommierten Märkten wie „Wurstico“ und ,,Radatz" und wurden von Gloggnitz aus bereits nach Frankreich und Deutschland exportiert. „Unsere Familie betreibt auch eine Käserei in Serbien“, so der Unternehmer. „Wir haben einen Standort in der Europäischen Union gesucht. Die Wahl fiel auf Gloggnitz.“

Bis zu 10.000 Liter Milch können täglich verarbeitet werden. Damit kann man 2.000 Kilogramm Käse und 1.400 Kilogramm Käseaufstrich herstellen. Produziert werden Weiß- und Frischkäse, Joghurt und Kajmak, „ein traditionelles Produkt“, wie V. weiß.

Aus Konkurs befreit

Im Vorjahr musste man Konkurs anmelden: Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde 2021 über die „Käserei Gloggnitz“ eröffnet. Der Kreditschutzverband berichtete, dass die Passiva mit rund 960.000 Euro beziffert werden und dass rund 30 Gläubiger und aktuell fünf Mitarbeiter davon betroffen seien.

Als wesentliche Ursache für diese Insolvenz wurden die Pandemie und die einhergehenden behördlichen Schließungen der Gastronomiebetriebe genannt, wo sich die Schuldnerin in den letzten Jahren etabliert hatte. Mit der Aufhebung der Beschränkungen wurden aber wieder steigende Umsätze erzielt und deshalb konnte das Unternehmen auch fortgeführt werden, wobei den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent angeboten wurde.

Der Betreiber wies die aktuellen Vorwürfe auf Nachfrage von noe.ORF.at zurück. Ihm zufolge liege das Problem nicht bei seiner Käserei und dürfte einen anderen Ursprung haben. Der Rückruf der Produkte passiere nur „zur Sicherheit“, so der Betreiber gegenüber noe.ORF.at. Die Listerien seien in einem durch die Käserei belieferten Restaurant in Wien festgestellt worden, meinte er. Eigene Proben seien bisher unauffällig gewesen.

Gloggnitz Käserei ruft Produkte zurück: Möglicherweise drei Listerien-Tote

