Todesfälle durch Listerien: Prozess auf 26. September vertagt

Er war mit Spannung erwartet worden, soll nun aber erst in gut einem Monat stattfinden: der Prozess gegen den früheren Geschäftsführer der Käserei Gloggnitz, die mit Ausbruch von Listerien in Zusammenhang stehen soll. Weil der Angeklagte, dem unter anderem das Vergehen der grob fahrlässigen Tötung zur Last gelegt wird, fehlte, wollte die Richterin ihn vorführen lassen - weil in der Zwischenzeit aber eine Krankmeldung des Mannes eingelangt war, wurde die Verhandlung schließlich auf 26. September vertagt.

Vorgeworfen wird dem früheren Käserei-Chef, die mit Beschluss vom 12. April seine Pforten schließen musste, das Nichteinhalten von Hygienebestimmungen. Laut Strafantrag soll der Mann außerdem vom Lebensmittelinspektor aufgetragene Mängelbehebungen nicht durchgeführt und Geräte nicht instandgehalten haben - etwa aus finanziellen Gründen. Als Tatzeitraum gilt März 2020 bis Oktober 2022.

Fünf Personen sollen durch den Verzehr von mit Listerien kontaminierten Produkten der Käserei gestorben sein, sechs weitere Menschen sollen teilweise schwer erkrankt sein. Die Käserei hatte im September 2022 Kajmak, Trinkjoghurt und Frischkäse zurückgerufen, nachdem Analysen der AGES ergaben, dass acht seit 2020 aufgetretene Erkrankungen in Wien auf einen identen Listerienstamm zurückzuführen sind. Der Betrieb galt als mögliche Quelle.

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe bisher vehement, was auch sein Verteidiger Andreas Reichenbach vor Prozessbeginn tat. Dass es Listerienfälle im Betrieb gegeben habe, sei klar - inwiefern aber ein Zusammenhang mit den Todesfällen bestand, sei wohl „eine Sachverständigenfrage“, wie ihn der ORF NÖ am Vormittag in einem Onlinebericht zitierte.

Im Falle einer Verurteilung drohen dem Angeklagten bis zu drei Jahre Haft.