Neunkirchens Bezirks-Feuerwehrkommandant leitet Team NÖ in Frankreich

Große Ehre und Aufgabe für Neunkirchens Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber: Er ist seit der Vorwoche als Einsatzleiter der niederösterreichischen Hilfskräfte bei den schweren Waldbränden in Südwestfrankreich tätig. Seit Samstag sind 70 Kräfte aus Niederösterreich nahe Bordeaux vor Ort. Hauptaufgabe der Männer aus Niederösterreich ist es, Siedlungen vor den Flammen zu schützen.

„Unsere Hauptaufgabe ist die Beseitigung von Glutnestern in den Randbereichen, damit die Feuer nicht wieder entfacht werden“

Bezirksfeuerwehrkommandant Sepp Huber

Die Mannschaft arbeitet in zwei Schichten, „um auch Erholungsphasen nach dem körperlich hochanstrengenden Einsatz zu ermöglichen sowie eine längere Einsatzdauer pro Tag zu erreichen“, heißt es in einer Aussendung der Feuerwehr. Mittendrin statt nur dabei ist Sepp Huber: „Unsere Hauptaufgabe ist die Beseitigung von Glutnestern in den Randbereichen, damit die Feuer nicht wieder entfacht werden“, erzählt er am Montagmittag der NÖN am Telefon. Dies sei körperlich eine recht anstrengende Arbeit, zumal die Glutnester bis einen Meter tief in die Erde reichen und abgetragen werden müssen. „Immer wieder aufkommender Wind erschwert zusätzlich die Situation, aber insgesamt ist eine deutliche Entspannung erkennbar. Die riesigen Flammenwände gibt es nicht mehr!“

Die Bevölkerung wurde während des Einsatzes komplett evakuiert: „Das sind gespenstische Szenen. Man fährt durch komplett leere Ortschaften“, so Huber. Dennoch wurde nicht auf Botschaften des Dankes vergessen. „Es gibt immer wieder Transparente, mit denen man uns dankt!“ Vorausgesetzt, es läuft alles nach Plan, wird der Einsatz am Donnerstag beendet.

