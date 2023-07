Rückzug vom Rückzug: Kautz haut noch nicht den Hut auf die Politik

Die vielen Projekt, die aktuell im Laufen seien, und die Möglichkeit, an der Entwicklung der Bezirkshauptstadt auch in den kommenden Jahren noch entscheidend mitgestalten zu können, haben ihn zum Umdenken bewegt. Das erklärte der SPÖ-Infrastrukturstadtrat am Rande eines Gesprächs mit der NÖN.

Dabei denke er vor allem an die Unterführungsprojekte in der Raglitzer- und Flatzerstraße, aber auch die Neuausrichtung der Wasserspeicher oder der Bau der Tribüne am Neunkirchner Sportplatz, der Kautz als Funktionär des SC ja bekanntlich besonders am Herzen liegt. „Ich hoffe nur, dass wir jetzt im Herbst wirklich etwas weiterbringen und die Gegenfinanzierung über verkaufte Gründe bald steht.“

Und was hat seine Gattin zu seiner Entscheidung gesagt? „Die hat meine Ankündigung ohnehin nicht ernst genommen“, muss der Sohn des verstorbenen legendären Altbürgermeisters Herbert Kautz schmunzeln.

ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer zeigt sich von der Ankündigung Günther Kautzs wenig überrascht: „Ich habe das eh auch nicht geglaubt und ich halte Günther Kautz abseits mancher Aussagen, über die man diskutieren kann, für einen wichtigen Gesprächspartner. Für einen, der sich auskennt und dessen Meinung ich sehr schätze, auch wenn wir diese nicht immer teilen!“