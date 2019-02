Anwalt Jahrmann übersiedelte in Neunkirchen.

Hell, freundlich und in einem wunderschönen Ambiente auf knapp 140 Quadratmetern: So präsentiert sich die neue Kanzlei von Neunkirchens Rechtsanwalt Daniel Jahrmann in der Bahnstraße, die er mit einem großen Fest am Donnerstagabend mit Kunden, Freunden und Familie eröffnete.

Auch Bürgermeister Herbert Osterbauer und Vize Martin Fasan gratulierten zum gelungenen Umzug. Bei einem feinen Buffet und guten Weinen wurde noch bis in die späten Abendstunden geplaudert und diskutiert.