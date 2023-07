Neunkirchens „Winnetou“ reitet in den Tod

Denn „Winnetou III“ gilt als das größte Abenteuer des Indianerhäuptlings. „Mein Tod auf der Bühne durch eine Kugel hat schon im Vorfeld für Emotionen gesorgt. Da haben etwa besorgte Eltern angerufen, ob das wirklich sein muss. Aber ich kann ja das Buch von Karl May nicht einfach umschreiben“, erzählt er mit einem Schmunzeln im Gespräch mit der NÖN. Dass er bereits zum fünften Mal hintereinander den legendären Häuptling der Apachen mimen darf, erfüllt Valenta mit großem Stolz: „Ich habe 1998 als kleiner Komparse bei Karl-May-Spielen angefangen und mir seit 2018 meinen Traum in der Rolle des Winnetou erfüllt. Es bedeutet auch eine große Ehre für mich!“

Die Vorbereitungen für die Vorstellungen, die von 29. Juli bis 27. August jeweils am Samstag und Sonntag (19 und 18 Uhr) stattfinden, waren für den Neunkirchner, der im Brotberuf seit acht Jahren als Logistiker schaut, dass bei der Firma Mauser in Breitenau alles rund über die Bühne geht, heuer besonders intensiv: „Ich habe sogar mit einem eigenen Team einige Kulissen neu gebaut und kümmere mich neben der Schauspielerei auch um die Stunts und Pyrotechnik!“ 400 Stunden wurden etwa in den Bau einer Trading Post, einer Grabstätte oder eines neuen Tipi-Dorfes investiert. Rund 40 Schauspieler, mehr als die Hälfte davon Laiendarsteller, und zwanzig Pferde werden heuer für ein besonderes, knapp zweistündiges Spektakel sorgen. Die Arena in Wagram fasst 1.400 Zuseherinnen und Zuseher.

Dass er auch immer wieder Gesichter aus der Heimat unter dem Publikum findet, freut ihn besonders: „Sogar meine Firmenchefs kommen immer zur Premiere und unterstützen mich nach Möglichkeit. Das finde ich sehr schön.“

Die teilweise sehr kontroversiell geführten Diskussionen über die zeitgemäße Rolle solcher Bühnenstücke verfolgt er nicht nur mit Interesse, sondern auch mit Ärger: „Viele davon haben ja keine Ahnung und plappern einfach irgendetwas nach. Die frage ich dann, ob sie schon jemals in einem Indianerreservat waren oder für diese Menschen schon irgendetwas Gutes getan haben.“ Er selber pflege etwa seit Jahren intensivste persönliche Kontakte zu diversen Stämmen in Nordamerika und spende auch immer einen Teil seiner Gage für Sozialprojekte, die dort umgesetzt werden. „Denn den meisten ist es wichtig, dass ihre Geschichte weitererzählt wird und nicht in Vergessenheit gerät!“