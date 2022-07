Reihenhausanlage in Mollram fertiggestellt

Werbung

Die Katastralgemeinde wächst: Am vergangenen Donnerstag übergab die Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen (SGN) in Mollram sechs Wohneinheiten einer Niedrigenergie-Reihenhausanlage in der Hauswaldgasse. Fünf Einheiten sind bereits fix vergeben – die Schlüssel dafür wurden im Rahmen einer kleinen Feierstunde übergeben –, ein Objekt steht im Moment noch leer.

Die Wohnhäuser, geplant von der Mitteregger Architekten Ziviltechniker GmbH, sind gefördertes Soforteigentum. Jedes Haus verfügt über einen Eigengarten mit Terrasse, jede Einheit ist mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ausgestattet, auf den Flachdächern befindet sich eine Photovoltaik-Anlage. Die Wohnfläche beträgt bei allen sechs Einheiten 107 Quadratmeter. Die Projektkosten: rund 2,95 Millionen Euro. Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) begrüßte die „neuen Mollramerinnen und Mollramer“ und zeigte sich erfreut darüber, „dass Neunkirchen wächst, und auch Mollram“. Letzteres sei „ein Nest“, was aber positiv zu verstehen sei: „Weil es dafür steht, dass etwas behütet wird.“ Abseits dessen werde hier „noch echte Dorfgemeinschaft gelebt“.

Eine spezielle Aufmerksamkeit hatte übrigens Bundesrätin Andrea Kahofer (SPÖ) mit im Gepäck: Für jeden Hausbesitzer gab‘s Brot und Salz.

