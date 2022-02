Seebenstein bereitet sich auf Ernstfall vor

Was tun, wenn nach einem starken Erdbeben die Häuser im Ort zerstört sind? Wie reagiert man nach einem Hochwasser, das große Schäden anrichtet? An wen können sich hilfsbedürftige Menschen aus der Gemeinde im Katastrophenfall wenden?

Es sind Fragen über Fragen, die einem in den Kopf schießen, wenn man an Katastrophen wie Erdbeben, Hochwasser oder auch ein Blackout denkt. Um genau für solche Situationen vorbereitet zu sein, richtet die Gemeinde Seebenstein ihren eigenen Krisenstab ein. Vergangenen Mittwoch wurde deshalb zu einer ersten Informationsveranstaltung im Beisein von Experten des Krisen- und Katastrophenschutzmanagements geladen.

Dass das Interesse an der Veranstaltung am Ende doch so groß war, hat der für den Katastrophenschutz zuständige SPÖ-Gemeinderat Ewald Grof zwei Wochen davor noch nicht geglaubt. „Damals hatte ich rund fünf Leute für den Krisenstab, zwei davon aus meiner Familie. Als ich dann erfahren habe, dass wir 20 bis 25 Personen brauchen würden, bekam ich leichte Panik“, musste Grof schmunzeln, als er schließlich in den fast vollen Gemeindesaal blickte.

Katastrophenschutzplan wird überarbeitet

Ein Krisenstab ist laut dem SPÖ-Mandatar besonders in Seebenstein von großer Bedeutung. Die Gemeinde war bereits von Hochwasser oder auch starken Erdbeben betroffen. „Es liegt zwar schon ein Katastrophenschutzplan vor, der für jede Gemeinde auch verpflichtend ist, doch bei uns muss er überarbeitet werden“, erklärte Grof den Anwesenden. Bevor das allerdings gemacht werden kann, muss sich Seebenstein einer Risikoanalyse unterziehen. Dabei werden alle möglichen Risikofaktoren genau unter die Lupe genommen. „Ein Mal jährlich wird es dann auch eine Übung geben, die genau auf uns zugeschnitten ist“, kündigte Grof an.

In einem nächsten Schritt werden alle Informationen an interessierte Bürger ausgeschickt. Diese können sich dann für die einzelnen Sachgebiete des Krisenstabs melden.

