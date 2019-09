Die vergangene Saison des SK FWT Composites Neunkirchen zählt wohl zu den erfolgreichsten der Vereinsgeschichte. Während die Damen es in der höchsten Spielklasse Österreichs auf der zweiten Platz geschafft haben, setzten die Herren noch eines drauf und holten sich den Meistertitel.

Platz unter Top drei

Bei den Damen startet man mit einer jungen, dynamischen Mannschaft in die Herbstsaison. Mit dem Neuzugang aus Wien, Fiona Steiner, möchte man es mindestens unter die ersten Drei schaffen, um danach bei internationalen Bewerben dabei sein zu können. "Mit dieser Mannschaft bin ich sehr zuversichtlich. Wir hatten bereits sehr gute Testspiele", so Teamleiter Hans Jörg Genser. Laut ihm sehe es nicht schlecht aus. Im Oktober geht es für die Damen dann aber zu einem weiteren Highlight, dem Europacup. "Dort hoffen wir darauf, dass wir einen Startplatz in der Champions League bekommen. Dazu müssten wir es aber ins Halbfinale schaffen", hat Genser sich große Ziele gesteckt.

Ähnliche Vorstellungen zur nächsten Saison gibt es auch bei den Herren in der Superliga. "Ein Platz unter den ersten Drei muss mit dieser Mannschaft schon möglich sein. Über Platz vier wäre ich schon enttäuscht", gibt Obmann Roland Schwarzer eine klare Richtung vor. Auch bei den Herren darf man sich über einen Neuzugang freuen. Manuel Spreng wird Neunkirchen zukünftig verstärken. "In Slowenien hatten wir schon gute Vorbereitungsspiele. Unterstes Ziel ist Platz drei, alles weitere wäre dann wieder eine Draufgabe", so Schwarzer. Während die Damen beim Europacup spielen, sind die Herren im Oktober beim Weltpokal am Start. "Dort wollen wir uns für die Champions League qualifizieren", haben die Neunkirchner ein klares Ziel.