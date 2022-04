Neunkirchner Spital: OP einen Tag vor Termin abgesagt

Werbung

Den 20. April hatte sich die 84-jährige Elfriede Maurer aus Wiener Neustadt schon rot im Kalender angestrichen: Er sollte eine Wende in ihrem Leben bedeuten und eine seit Wochen geplante Operation im Krankenhaus Neunkirchen ihren Knieschmerzen, die sie schon lange peinigen, ein Ende bereiten. Am Tag davor absolvierte die Pensionistin sogar noch einen PCR-Test im Spital, der für den Eingriff nötig gewesen wäre. 18 Stunden vor OP-Beginn plötzlich die Hiobsbotschaft: Die Operation findet nicht statt. Für die Frau brach eine Welt zusammen.

„Meine Mutter ist komplett am Boden zerstört und fertig. Nicht nur dass ihr gar kein Ersatz-Termin mitgeteilt wurde, muss sie nun noch länger mit den starken Schmerzen leben. Offenbar so lange, bis man bei uns am Friedhof liegt“, ist Sohn Peter Maurer über die Vorgangsweise empört. Begründet wurde die Absage laut seinen Aussagen mit keinem freien Bett auf der Intensivstation, das für den Fall von Komplikationen benötigt worden wäre. „Das ist doch alles nicht mehr normal. Das Knie steht mittlerweile 30 Grad weg und es ist wieder kein Operationstermin in Aussicht.“ Seinen Unmut postete er auch auf Facebook. Zu seinem Erstaunen hätte es danach an ihn Hinweise für Operationstermine in Privatkliniken gegeben: „Und wie soll sich bitte eine alte Frau die 6.000 Euro dafür leisten?“

Ersatztermin wird nachgereicht

Bei der NÖ Landesgesundheitsagentur bedauert man den „Sonderfall“, weist aber gleichzeitig darauf hin, „dass wir in diesem Fall aufgrund gewisser Voraussetzungen eine optimale medizinische Behandlung gewährleisten mussten und diese zu dem Zeitpunkt leider nicht möglich war. Wir haben ja die Verantwortung für die Gesundheit des Patienten“, erklärt Sprecherin Dora Skamperls.

Man verstehe den Unmut der Patientin und der Angehörigen: „Aufgrund der aktuellen und besonderen Situation war aber keine andere Lösung möglich. Die Patientin ist schmerztechnisch betreut und wir werden sie schon demnächst wegen eines Ersatztermins für die Operation kontaktieren.“ Die Operation sei „auf jeden Fall“ schon in Planung.

