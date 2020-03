In den vergangenen Jahren war es immer die SPÖ, die regelmäßig die wichtigsten Spiele bei Fußballgroßereignissen am Hauptplatz öffentlich und live übertragen hat. Doch heuer wird, und das obwohl die Österreichische Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft am Start ist, die große Videowall schwarz bleiben.

„Es wird von uns aus heuer keine Übertragung geben“, stellt SPÖ-Stadtrat Günther Kautz klar. Das habe mehrere Gründe: Zum einen würde es wegen der frühen Übertragungszeiten lichttechnisch Probleme geben, zum anderen müsse sich die Partei auch strategisch neu ausrichten: „Die Leute haben sich zwar gefreut, dass es übertragen wurde, aber im Endeffekt ist dann immer untergegangen, wer das eigentlich veranstaltet hat“, so Kautz. Es dürfe sich aber gerne jemand anderer um die Sache annehmen.

Hauptplatzgastronom Christian Schicker erfuhr von der NÖN die Absage: „Das ist natürlich nicht ideal, ich werde aber mit meinen Kollegen schauen und besprechen, ob wir selbst etwas auf die Beine stellen können. Vielleicht borgt uns ja die SPÖ sogar die Ausstattung...“