Am 7., 9. und 11. April hätten die ersten Bürger in Neunkirchen die Möglichkeit bekommen sollen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Doch aus der geplanten Impfstraße in Neunkirchen wird nun doch nichts – das bestätigt Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) gegenüber NÖN.at. Wie Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag bei einem Lokalaugenschein in der Arena Nova in Wiener Neustadt bekanntgaben, soll es in jedem Bezirk Niederösterreichs ein Impfzentrum geben – jenes im Bezirk Neunkirchen soll sich in Ternitz befinden.

Seitens der Stadtgemeinde Neunkirchen betont man, dass „diese Entscheidung außerhalb unseres Einflussbereiches“ liege. Osterbauer betont aber: „Für mich als Bürgermeister ist jedoch nur von größtem Interesse, dass überhaupt geimpft wird und alle Bürgerinnen und Bürger, die einen Impfstoff haben wollen, auch zu einem kommen.“ Neunkirchen werde daher weiterhin „ganz stark“ auf das Testen setzen, erklärt der Stadtchef. Man werde das Angebot an Teststraßen in den nächsten Tagen und Wochen „fulminant“ ausbauen, so Osterbauer – Details sollen bereits morgen, Mittwoch, folgen.