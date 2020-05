Groß ist die Freude derzeit in den Gemeinden Reichenau und Payerbach. Gestern wurde in dem vor Wochen installierten "Corona-Newsletter" verlautbart, dass es in beiden Gemeinden keinen Corona-Fall mehr gibt. "Die noch hospitalisierten Personen wurden zwei Mal negativ getestet, sodass auch diese auf dem Wege der Besserung sind", heißt es in der vorerst letzten Aussendung des Newsletters.

Gemeindeämter öffnen wieder

In Reichenau haben die Mitarbeiter der Gemeinde die Pforten zum Rathaus bereits wieder geöffnet. In Payerbach wird der Normalbetrieb am 18. Mai aufgenommen. Schutzmaskenpflicht und Abstandsregel gelten auch hier. Außerdem ist der Bahnhof Payerbach-Reichenau von den Österreichischen Bundesbahnen bis auf Widerruf zwischen 22 und 5 Uhr gesperrt.