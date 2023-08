Aufatmen in Feistritz: Wasser ab sofort wieder bedenkenlos trinkbar!

„Heute ist das Ergebnis der letzten Kontrolluntersuchung durch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH eingelangt. Das Wasser weist wieder einen hygienisch einwandfreien Zustand auf. Es entspricht den lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet“, so ein sichtlich erleichterter ÖVP-Bürgermeister Franz Sinabel am Dienstag in seiner Mitteilung an die Einwohner.

Gleichzeitig bedauert die Gemeindeführung die Unannehmlichkeiten, die deswegen in Kauf genommen werden mussten. Am 12. Juli wurde von der AGES darüber informiert, dass in einer Wasserprobe coliforme Bakterien und Escherichia coli festgestellt wurden. Weil die Werte über dem Parameterwert der Trinkwasserverordnung lagen, gab die Gemeinde die Order aus, das Wasser nur nach dreiminütigem Abkochen zu trinken, die NÖN berichtete.

Glück im Unglück: Betroffen waren nur Bewohnerinnen und Bewohner des Ortskerns, „das Wasser im Bereich Hollabrunn ist in Ordnung“, sagte damals der Ortschef zur NÖN, der sich für den verständnisvollen Umgang seitens der Bevölkerung mit dem Problem bedankt.