,,Das Beben wurde im Raum Gloggnitz schwach bis deutlich wahrgenommen", hieß es in einer Aussendung. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten. Seit den Erschütterungen der Magnitude 4,2 am 30. März bei Gloggnitz hat es mehrere Nachbeben gegeben.

