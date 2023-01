Keine Schäden Erdbeben der Magnitude 1,9 im Raum Ternitz

I m Raum Ternitz (Bezirk Neunkirchen) ist am Dienstagvormittag ein Erdbeben der Magnitude 1,9 registriert worden. Die Erschütterungen wurden laut Geosphere Austria in Wien im Bereich des Epizentrums von wenigen Personen schwach verspürt. Schäden an Objekten seien nicht bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten.