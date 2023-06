Ternitzer Stahlstadtmuseum bekommt neuen Standort

Seit Jahren ist es Heimat Ternitzer Geschichte: das Stahlstadtmuseum in der Werkstraße 2. Nun hat für den Standort aber das letzte Stündlein geschlagen. Dieser wird nämlich vorerst geschlossen. Die Verhandlungen für neue Stahlstadtmuseums-Räumlichkeiten laufen aber bereits.

„Wir werden das Museum nicht schließen, sondern neu denken“, sagt SPÖ-Kulturstadtrat Peter Spicker gegenüber der NÖN. Genaue Details möchte er aber noch nicht verraten. „Wir werden im September im Gemeinderat darüber entscheiden“, verrät er.

Dass das Konzept rund um das Museum neu gedacht werden müsse, zeichnete sich laut Spicker schon in den letzten Monaten ab. Jener Verein, der das Museum über Jahre „mit viel Hingabe“ betreut hatte, so der Stadtrat, löste sich auf. „Die Pandemie hat das Übrige getan“, so Spicker.