Damit war es für die Polizei ein Leichtes, die Identität des Lenkers festzustellen. Bei einer Nachschau an der Wohnadresse wurde tatsächlich auch der gesuchte Mann von den Beamten angetroffen. Der war in schwer beeinträchtigtem Zustand - an die 1,5 Promille Alkohol im Blut zeigte das Messgerät.

Neben dem Verlust des Führerscheins drohen dem Fahrerflüchtigen eine ganze Reihe von Anzeigen und Geldstrafen.