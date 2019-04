Bauernhof-Brand: Defekter Traktor war Ursache .

Der Brand des Wirtschaftsgebäudes eines Bauernhofes in Kienegg in der Gemeinde Thomasberg am Dienstagabend (Bezirk Neunkirchen) ist laut Polizei durch einen elektrischen Defekt an einem in der Halle abgestellten Traktor ausgelöst worden.