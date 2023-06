Grimmenstein-Kirchau triumphiert bei Feuerwehr-Bewerben

Bewerbe, die von „Fairness und Respekt“ geprägt waren – so bilanzierte Abschnittskommandant Klaus Mayerhofer am Samstag die zu Ende gegangenen 25. Abschnittsfeuerwehrbewerbe des Abschnittes Aspang, diesmal in Kienegg ausgetragen.

Die Nase vorne hatten einmal mehr Wettkampfgruppen, die schon in der Vergangenheit immer wieder mit Erfolgen aufgefallen waren. In der Kategorie „Bronze ohne Alterspunkte“ siegte die Wettkampfgruppe Grimmenstein-Kirchau 1 – ausgerechnet vor ihren Kollegen, der Gruppe Grimmenstein-Kirchau 2. Platz drei ging an eine gemeinsame Wettkampfgruppe von Grimmenstein-Kirchau und Scheiblingkirchen. Im Bewerb „Silber ohne Alterspunkte“ siegten erneut die Truppen aus Grimmenstein-Kirchau, gefolgt von den Gastgebern aus Kienegg.

Genau denen sprach Abschnittschef Mayerhofer auch ein Lob für die guten Bedingungen und die „mustergültige Vorbereitung“ aus, ebenso Karl Postl, der die Bewerbe einmal mehr geleitet hatte.

In den Gäste-Kategorien siegten Trattenbach und Aigen 1, Top-Platzierungen schafften auch Otterthal 2, Schwarzau am Steinfeld, Frohsdorf 1, Gleichenbach 1 und Hölles.

Gratulationen kamen von Bezirksfeuerwehrchef Sepp Huber, den Abgeordneten Hermann Hauer (ÖVP) und Jürgen Handler (FPÖ) und Ortschef Engelbert Ringhofer (ÖVP). Auch Warths Bürgermeisterin Michaela Walla (ÖVP) war extra angereist.