Leonie und Jonas sind Neunkirchens Neujahrsbabys 2023

Leonie heißt das Neujahrsbaby der Geburtenabteilung des Landesklinikums Neunkirchen. Das Mädchen erblickte am 1. Jänner 2023 um 6.11 Uhr das Licht der Welt. Mit 2902 Gramm und 47 Zentimetern Körpergröße ist das gesunde Mädchen das erste Kind von Jacqueline Böhm und Benjamin Rixinger aus Felixdorf.

Im abgelaufenen Jahr 2022 erblickten in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe des Landesklinikums Neunkirchen insgesamt 398 Mädchen und 392 Buben das Licht der Welt.

Die stolze Mutter Lisa Höfinger mit Jonas und Stationsleiterin Evelin Wagner-Hajos im Landesklinikum Wiener Neustadt. Foto: LGA – Landesklinikum Wiener Neustadt

„Wir freuen uns sehr, dass 2022 so viele Kinder in Neunkirchen das Licht der Welt erblickt haben und gratulieren – neben allen anderen glücklichen Müttern und Vätern – auch den stolzen Eltern unseres Neujahrsbabys sehr herzlich! Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle dem gesamten Team der Geburtshilfe rund um Primarius Albert Knauder und Stationsleitung Sabine Lippert für ihr hohes Engagement", wird der Ärztliche Direktor des Landesklinikums Neunkirchen, Martin Uffmann, in einer Aussendung des Spitals zitiert.

Bereits zwei Stunden früher, um 4.07 Uhr, erblickte am Neujahrstag Jonas im Landesklinikum Wiener Neustadt das Licht der Welt. Seine Eltern Lisa und Daniel Höflinger stammen aus Urschendorf (Gemeinde St. Egyden). Jonas wog bei der Geburt 3.490 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Am Landesklinikum Wiener Neustadt kamen 2022 insgesamt 528 Mädchen und 599 Burschen zur Welt.

