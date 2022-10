Kinderbetreuung: Bezirk Neunkirchen sieht "viele Herausforderungen"

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf zwei Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für Null- bis Zweijährige: Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll. Auf die Gemeinden kommt dadurch eine ganze Menge Arbeit zu: Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots niederösterreichweit 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden.

„Wir müssen zwei komplett neue Kindergärten zu je sechs Gruppen errichten. Das große Problem für uns ist dabei, dass wir die dafür erforderlichen Grundstücke noch nicht gefunden haben.“

Mit Sorgenfalten blickt Neunkirchens ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer auf die gesetzlichen Neuerungen: Als Zuzugsgemeinde mit bereits mehr als 12.000 Einwohnern stellt die zukünftige Situation die Bezirkshauptstadt vor eine große Herausforderung. „Wir müssen zwei komplett neue Kindergärten zu je sechs Gruppen errichten. Das große Problem für uns ist dabei, dass wir die dafür erforderlichen Grundstücke noch nicht gefunden haben. Wir sind intensiv auf der Suche, aber da müssen natürlich auch bestimmte Voraussetzungen und Gegebenheiten erfüllt sein.“

Personalsituation sorgt für Sorgenfalten

Finanziell würden die Projekte die Stadtkasse ebenso belasten – „aber zum Glück nicht so schlimm, weil es dafür wirklich sehr gute Förderungen gibt“, so der Stadtchef, der davon ausgeht, dass fast die Hälfte der Errichtungskosten zugeschossen wird.

Wenn ein Grundstück gefunden wird, könne jedenfalls unverzüglich mit dem Bau gestartet werden: „Wir haben bereits ein fix fertiges Konzept in der Schublade liegen, das wir anwenden können.“ Dass die Neuerrichtungen dringend notwendig sind, dafür sprechen nicht nur die Gesetzeslage, sondern auch die aktuellen Zahlen: So hätte man schon heuer 15 Kindergartenplätze in der Stadt zu wenig gehabt. Sorgenfalten bereitet zu guter Letzt der Stadtführung auch die Personalsituation. „Wir müssen ja für die Helfer sorgen. Da ist es jetzt schon problematisch, Leute zu bekommen!“

Halbwegs gelassen sieht man der Senkung des Kindergartenalters in der Gemeinde Pitten entgegen. Hier wurden in den letzten sechs Jahren gleich mehrere Millionen Euro in den Ausbau des Kindergartens sowie den Bau eines Kinder- und Jugendhauses gesteckt. „Ich denke, dass wir mit einem Ausbau auf sieben Gruppen gut auskommen werden“, so Bürgermeister Helmut Berger (SPÖ) gegenüber der NÖN.

Kosten sind „massive Belastung für Budget“

Derzeit werden 135 Kinder in Pitten betreut. Das Haus der Kinder und Jugend – hier gibt es kostenpflichtige Betreuungsmöglichkeiten für Kinder ab einem Jahr – zählt bei dieser Zahl noch nicht dazu. Was die Gemeinde finanziell aber massiv treffe, ist die Finanzierung des Personals. Mittlerweile sind nämlich zehn Personen bei der Gemeinde angestellt, dies verursacht Kosten in der Höhe von rund 200.000 Euro.

„Auch die Nachmittagsbetreuung und die Ferienbetreuung, die ja auf acht Wochen ausgedehnt wird, wird mehr Ressourcen erfordern“

Bürgermeister Thomas Stranz

„Wir haben derzeit Gott sei Dank nicht das Problem, kein Personal zu finden. Aber es wäre für die Gemeinde optimal, wenn man bei den Personalkosten Unterstützung bekäme, da diese eine massive Belastung für das Budget sind“, meint Berger.

Mit nur geringem Interesse an Kindergartenplätzen für Zweijährige rechnet Bürgermeister Thomas Stranz (ÖVP) in seiner Gemeinde Raach am Hochgebirge. Für die Gemeinde selbst werden sich aber jedenfalls weitreichende Änderungen ergeben: Zusätzlich zur Vollzeitkraft und den beiden Teilzeitkräften muss eine weitere Person aufgenommen werden. „Auch die Nachmittagsbetreuung und die Ferienbetreuung, die ja auf acht Wochen ausgedehnt wird, wird mehr Ressourcen erfordern“, berichtet Stranz.

