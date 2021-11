Neues Werk von Gloggnitzer soll Denkanstoß sein

Horst Reingruber ging unter die Buchautoren. Wer von dem Gloggnitzer allerdings ein Sachbuch erwartet hätte, der liegt falsch. Hinter dem Titel „Bauernhof statt Meer, der andere Urlaub“ verbirgt sich ein Kinderbuch. Mit seinem Werk wolle er einen Denkanstoß geben, „dass es nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen dem Klimawandel nicht sein muss, mit dem Flugzeug zu reisen, um einen schönen und ereignisreichen Urlaub zu verbringen“.

In seiner Geschichte macht die Familie Zehner aus Wien mit ihren zwei Kindern Daniela und Günther nicht wie sonst Urlaub am Meer, sondern zur Enttäuschung der Kinder einen Urlaub am Bauernhof. Aus anfänglichem Frust und Enttäuschung wächst die Begeisterung der Kinder über die Nähe zur Natur und den Tieren und den erlebten Ausflügen. Das Buch wurde vom Novum-Verlag herausgegeben.