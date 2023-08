Stadt Neunkirchen braucht weitere Betreuungsplätze

Nicht zuletzt durch die Kindergartenoffensive des Landes steigt auch in der Stadtgemeinde der Bedarf an Betreuungsplätzen. Der neue Kindergarten an der Ecke Schillergasse/Nestroygasse, der im Herbst kommenden Jahres fertiggestellt werden soll, wird dafür nicht ausreichen, meint Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) im NÖN-Gespräch – und denkt laut über weitere Maßnahmen im Stadtgebiet nach. „Wir verzeichnen einen großen Zuzug im Stadtgebiet – und dafür braucht es auch die richtige Infrastruktur. Dass die Zweijährigen nun ebenso einen Platz erhalten sollen, stellt die Kommunen vor Herausforderungen“, analysiert der Stadtchef.

Die völlig neue Einrichtung in der Schiller- beziehungsweise Nestroygasse ist bereits beschlossene Sache. Rund 4,5 Millionen Euro sollen in den Bau investiert werden, der 150 Kindern in acht Gruppen, davon zwei Kleinkindergruppen, zur Verfügung stehen soll. Sechs Pädagoginnen und 16 Betreuerinnen beziehungsweise Stützkräfte sollen dort beschäftigt werden. „Die Ausschreibungen laufen bereits und im September 2024 soll der Kindergarten bereits offen sein“, so der Bürgermeister über den Zeitplan.

Stadtchef will „nicht noch mehr versiegeln“

Neben einem weiteren Kindergarten in der „Gartenstadt“ (auf dem Stadtgebiet sowie auf jenem der Nachbargemeinde Natschbach-Loipersbach) kann sich Osterbauer noch weitere Maßnahmen vorstellen. „Der Kindergarten in der Rohrbacherstraße ist stark sanierungsbedürftig und auch jener in der Fabriksgasse“, so Osterbauer. Letzterer gilt sogar als ältester Kindergarten in ganz Niederösterreich. „Die Schwierigkeit hier ist, dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht“, so Osterbauer.

Weshalb der Stadtchef die Schließung beider Kindergärten nicht ausschließen will. Stattdessen könnte gegenüber des Schafferhofergartens, statt des sogenannten „Eltzgebäudes“, ein Neubau entstehen. Wobei der Stadtchef betont, dass es aktuell noch keine derartigen Pläne gibt – und das auch keinesfalls fix ist: „Wichtig ist mir nur, dass wir nicht noch weitere Flächen versiegeln!“

Aktuell zählt die Stadtgemeinde sieben Kindergärten und insgesamt 28 Gruppen.