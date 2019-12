Mit 7. Jänner geht der neue zweigruppige Kindergarten im Paradiesweg in Betrieb, bereits am Mittwochvormittag fand die feierliche Eröffnung in dem neuen Bauwerk statt. Dass der Zeitplan dabei eingehalten werden konnte, freute SPÖ-Bürgermeister Florian Diertl besonders - in nur einem Jahr konnte das Bauprojekt fertiggestellt werden, zeigte er sich zufrieden.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro, wobei das Land 325.000 Euro beisteuerte. "Besonders stolz bin ich auch, dass überwiegend Puchberger Firmen mitarbeiteten", so Ortschef Diertl. Die künftigen "Bewohner" des Kindergartens Paradiesweg übersiedeln übrigens aus den Räumlichkeiten in der Burggasse - in diesen wird künftig die Nachmittagsbetreuung für die Schulkinder stattfinden.

Viele bei der Eröffnung mit dabei

Bei der Eröffnung mit dabei: Dechant Wolfgang Berger, die Landtagsabgeordneten Hermann Hauer (ÖVP) und Christian Samwald (SPÖ), Geschäftsführer Peter Schlappal (Erste Burgenländische Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft), Architekt Martin Panzenböck, Würflachs ÖVP-Bürgermeister Franz Woltron, zahlreiche Mitglieder des Gemeinderates, darunter Doris Schlichtinger (SPÖ) oder Johannes Jägersberger (ÖVP), Altbürgermeister Michael Knabl sowie ein Quartett der Trachtenkapelle Puchberg mit ÖVP-Gemeindevorstand Martin Hausmann.

