Kindergarten-Debatte: Neunkirchens Pfarrer nimmt Politik in Pflicht

Die Diskussion nach dem Bekanntwerden der Schließung der Pfarrkindergärten in Neunkirchen, Ternitz, Wimpassing und Grafenbach geht in die nächste Runde. Vor allem Stadtpfarrer Bernhard Lang bittet um mehr Fairness und beleuchtet im Gespräch mit der NÖN die Hintergründe. Dabei nimmt er auch die Politik in die Pflicht.

„Ich verstehe nicht, warum es in Österreich bei den Kindergärten eine unterschiedliche Förderlandschaft in den einzelnen Bundesländern gibt.“ So bekomme man etwa in Wien rund dreimal so viel Förderung wie in Niederösterreich: „Das gehört vereinheitlicht und sollte eigentlich Bundesangelegenheit sein.“ Auch das neue Gesetz, dass künftig die Gruppen verkleinert werden müssen, wirke sich auf die Finanzen der Pfarrkindergärten aus, „denn es ist zwar pädagogisch gut, aber wir verlieren natürlich Einnahmen“, sagt Lang.

„Wir schließen ja nicht von heute auf morgen und es gibt schon seit langer Zeit mit allen Gespräche. Auch mit der Politik!“

Bernhard Lang

Rund 300.000 bis 400.000 Euro würden aktuell pro Jahr für den Weiterbetrieb fehlen. Betroffen sind von der Schließung etwa 175 Kinder und neun Pädagogen. Dass man die ihrem Schicksal überlassen würde, weist Lang von sich: „Wir schließen ja nicht von heute auf morgen und es gibt schon seit langer Zeit mit allen Gespräche. Auch mit der Politik!“ Und was sagt er jenen, die vor allem in sozialen Foren behaupten, dass die Kirche ohnehin genug Geld habe? „Das stimmt schon, aber wir müssen auch unsere Kulturgüter erhalten und in die Caritas fließen viele Mittel. Im Übrigen ist es sicher nicht die primäre Aufgabe einer Kirche, einen Kindergarten zu führen.“

Pater Bernhard Lang: „Fördersystem gehört vereinheitlicht!“ Foto: Christian Feigl

Pater Lang hofft noch immer auf ein Wunder: „Wenn wir das Geld aufbringen, ist sicher noch nicht das letzte Wort gesprochen. Jedenfalls werden alle Kinder einen Platz bekommen und nicht im Regen stehen gelassen.“

Das betont man auch seitens der Politik, wo aktuell bereits erste Verhandlungen laufen, wie Neunkirchens ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer berichtet. ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer appelliert indessen, die Schuldzuweisungen zu beenden: „Die Diözese hat sich so entschieden. Das ist zu akzeptieren.“ Den Vergleich mit den Förderungen und den Vorschlag, diese zu vereinheitlichen, hält er für wenig zielführend: „Das hört sich leicht an, aber da werden Äpfel mit Birnen vermischt. Wien hat keine Landeskindergärten. Und jedes Bundesland andere Gegebenheiten und geografische Voraussetzungen.“ Jedenfalls werde das Land bei der Übernahme der betroffenen Kindergärten die Gemeinden nicht im Regen stehen lassen, so sein Versprechen: „Jedes betroffene Kind wird einen Platz haben!“

„Wir haben zwei Jahre lang verhandelt, ohne das Ergebnis zu erzielen, das wir wollten.“

Für Ternitz‘ SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak ist die Richtung, in die es nun gehen soll, klar: „Wir haben zwei Jahre lang verhandelt, ohne das Ergebnis zu erzielen, das wir wollten. Wir garantieren, dass jedes Kind, das davon betroffen ist, im September 2023 einen Kindergartenplatz hat. Daran arbeiten wir jetzt.“ Welche Lösung es letztendlich werden wird, sei bis dato noch offen. Im Fall von Pottschach sei es aber sowieso nur noch eine Frage der Zeit gewesen, wie lange der Pfarrkindergarten in den aktuellen Räumlichkeiten hätte bleiben können. „Generell bin ich aber ein bisschen enttäuscht, dass man uns dafür nur ein halbes Jahr gibt. Außerdem wartet mit der Kindergartenoffensive des Landes eine weitere Herausforderung auf uns. Aber jedes Kind wird einen Platz haben“, so Dworak.

