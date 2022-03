Thriller-Dreh im Südbahnhotel

Ein physikalischer Kongress in den Alpen. Ein iranischer Gast. Eine geheimnisvolle Pianistin. Eine bizarre Wolkenformation am Himmel und ein dröhnendes Geheimnis unter dem Berg. „Die Theorie von Allem“ heißt der Thriller in schwarz-weiß, der in den vergangenen Wochen unter anderem im Südbahnhotel gedreht wurde.

Timm Kröger inszenierte den in den 60-Jahren angesiedelte Mystery-Thriller mit Jan Bülow und Olivia Ross in den Hauptrollen.

Vom 23. Februar bis 7. März wurde am Zauberberg gedreht. Das Südbahnhotel diente dabei als Kulisse für ein Belle Epoque Hotel in den Alpen. Der Deutsche Nachwuchsregisseur, Timm Kröger, der schon mit „Zerrumpelt Herz“ internationale Kinobesucher mit viel Mysterium und Atmosphäre in seinen Bann zog, versetzt die Zuseher mit dem Film zurück ins Jahr 1962.

„In Cinemascope gedreht und in Schwarz-Weiß getaucht, spielt sich vor der atemberaubenden Kulisse eine spannende Geschichte ab“, so die Produktionsfirma: Johannes, Doktor der Physik in Spe, reist mit seinem Doktorvater zu einem Physikerkongress in den Alpen. Im Hotel passiert eine Reihe mysteriöser Vorfälle. Er trifft Karin, eine geheimnisvolle Jazz-Pianistin, die mehr über ihn zu wissen scheint, als sie wissen kann. Plötzlich häufen sich rätselhafte Todesfälle und Johannes versucht, dem Geheimnis unter dem Berg auf die Spur zu kommen.

Vor der Kamera standen am Semmering Schauspieler, die eine Mischung aus jungen Talenten und bekannten Gesichtern darstellen. Mit Wahn, Witz und einem Hauch an Selbstüberschätzung verkörpert Jan Bülow die tragende Figur des Genies in diesem Kinospielfilm. Er trifft auf die französische Schauspielerin Olivia Ross, die als moderne Femme Fatale die heimliche Hauptrolle einnimmt. In weiteren Rollen stehen etwa Hanns Zischler, Gottfried Breitfuß, Philippe Graber, David Bennent, Ladina Carla von Frisching und Imogen Kogge vor der Kamera. Das Drehbuch schrieben Roderick Warich und Timm Kröger. Zu sehen ist der Film voraussichtlich 2023 im Kino und in weiterer Folge im ORF.

