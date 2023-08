„1000-jährige Linde“: Umbauprojekt in altem Gasthaus läuft

Betriebsstart: Herbst 2024. Auch, wenn bis dahin noch sehr viel zu tun ist - für Bürgermeister Willibald Fuchs (ÖVP) hält der ursprüngliche Zeitplan für den Um- und Zubau des früheren Gasthofes zur 1000-jährigen Linde. „Das ist sehr sportlich, aber theoretisch machbar und das streben wir daher auch an“, sagt der Ortschef.

Das altehrwürdige Wirtshaus an der Hauptstraße gilt als eines der traditionsreichsten Häuser Kirchbergs - nachdem Betreiberin Renate Hennrich im Vorjahr aber ihre Pension antrat, ist es geschlossen. Die Marktgemeinde Kirchberg erwarb das Gebäude - und hat nun große Pläne damit: Nicht nur, dass hier wieder reger Gastro-Betrieb herrschen soll, will man auch Platz für Feierlichkeiten und Veranstaltungen schaffen.

Haus wird an Fernwärme angeschlossen

Einer der Knackpunkte bei dem Großprojekte konnte zuletzt geklärt werden: Das Haus wird an die Fernwärme angeschlossen. „Der Gemeinderatsbeschluss dazu steht derzeit noch aus“, so Fuchs über den aktuellen Stand der Dinge. Fernwärme habe sich jedenfalls als ideale Heizungsform herausgestellt, denn: „Eine Wärmepumpe reicht einfach nicht aus.“

Mit dem Umbau des Gebäudes - der „alte“ Teil soll, nicht zuletzt aus Denkmalschutzgründen, erhalten bleiben - will der Ortschef möglichst bald beginnen. „Weil der Zeitpunkt günstig ist: Die Konjunktur passt und die Firmen Kapazität für Aufträge haben.“ Demnächst würden die Ausschreibungen starten, „zuvor müssen wir noch die gewerberechtliche Verhandlung abwarten“, erklärt der Bürgermeister.

Suche nach Pächter wird erst gestartet

Anstelle des derzeitigen Veranstaltungsraumes soll ein neuer, zeitgemäßer Saal errichtet werden. „Für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Begräbnisse, aber auch Sitzungen oder Versammlungen“, wie Fuchs meint. In weiterer Folge soll das Gasthaus wieder verpachtet werden - dafür Werbung mache man aktuell aber noch nicht. „Solange kein Bagger aufgefahren ist, macht es keinen Sinn, jemanden zu suchen. Wenn es im Werden ist, gehen wir auch das an“, so der Ortschef.

Insgesamt handle es sich um ein herausforderndes Projekt, so Fuchs - mit Kosten von drei Millionen Euro netto rechnet er. „Es ist eben kein Umbau im Grünen“, so der Ortschef über eines seiner wohl letzten großen Bauprojekte im Ort - hatte Fuchs doch in der letzten NÖN-Ausgabe in Aussicht gestellt, 2025 nicht erneut bei der Gemeinderatswahl kandidieren zu wollen.